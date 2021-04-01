В России за сутки выявили 9169 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 128 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12,7 млн), Индии (более 12,2 млн) и Франции (свыше 4,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.