В России за сутки выявили 9169 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9169 человек, следует из статистики оперштаба на 1 апреля. Скончались 383 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 554 264. Умерли за все время пандемии 99 233 человека.
Вчера, 31 марта, оперштаб сообщил о 8275 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2151 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1632 человека, скончался 51 пациент. В Москве всего 1 028 891 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+710), Московская (+560), Нижегородская (+290) и Ростовская (+241) области.
За сутки в России полностью выздоровели 10 247 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 176 419. Продолжают лечение 278 612.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 128 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12,7 млн), Индии (более 12,2 млн) и Франции (свыше 4,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.