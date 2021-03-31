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Третья волна COVID-19 в России все более вероятна

В соседней Европе она в самом разгаре
Глеб Мишутин
Каждая волна COVID-19 имеет индивидуальные особенности в любой стране /Евгений Разумный / Ведомости

В России возможна третья волна COVID-19, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова 30 марта. «Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – заявила она на конференции «Неделя медицинского образования» (цитата по ТАСС).

По ее словам, меры по предотвращению третьей волны уже проводятся, власти добиваются создания в стране популяционного иммунитета, он может быть достигнут через месяц-полтора, но «в ряде субъектов, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования очень велики». В эфире «Первого канала» слова Семеновой скорректировал министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно» (цитата по ТАСС).

Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в стране благодаря вакцинации растет «иммунная прослойка», к маю у 60% москвичей выработаются антитела. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что для предотвращения третьей волны необходимо привить четверть населения. По данным неофициального агрегатора заявляемых регионами данных о прививках gogov.ru, всего в России сделано 11,319 млн прививок от коронавируса, из них 4,355 млн получили два компонента и привиты полностью (3% населения). По данным портала стопкоронавирус.рф, на 30 марта в России зарегистрировано 4 536 820 случаев заражения, выздоровели 4 155 996 граждан (примерно 2,9% населения).

Для Евросоюза (ЕС) третья волна COVID-19 стала реальностью. 26 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила это, заявив, что «инфекция вновь разрастается», и подчеркнула особое значение вакцинации в таких условиях, сообщив, что полностью привито 4,1% населения ЕС. Новый всплеск заболеваемости в Европе принудил правительства многих стран региона, в том числе Франции, Польши, Турции, Финляндии, продлевать или усиливать ограничения для граждан.

Ранее по теме: Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне коронавируса

Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, коронавирус приобретает сезонный характер. «Сезонность коронавируса видна на примере Европы. Там пики раньше, чем в России, потому что там раньше теплеет»,  – поясняет Шуляк. По мнению эксперта, третья волна COVID-19 вполне вероятна, однако вряд ли она будет мощнее второй. Незначительное число переболевших и сделавших прививку говорит о том, что популяционного иммунитета в России пока нет, указывает он.

Что касается третьей волны в Европе, то, например, в Польше каждый день уже заболевает 40 000 человек, что опять же объясняется погодными условиями, поясняет эксперт. Правительство Германии же ведет «странную политику», то вводя локдауны, то отменяя их. В России на фоне затяжной весны нового пика заболеваемости, полагает Шуляк, можно ожидать к концу апреля. В мае количество инфицированных должно пойти на спад, а в Европе пик будет пройден уже через две недели, резюмирует эксперт.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, считать волны COVID-19 бессмысленно. Политические последствия за собой несут действия властей, а не сами волны. Отмечая очевидную непопулярность карантинных ограничений в России, Кузнецов полагает, что политические последствия будут минимальными, если власти будут «расширять возможности медицинского реагирования». Если же государство будет действовать по «европейской логике, устраивать локдауны, закрывать школы и лишать людей работы, то тут политические проблемы весьма вероятны», поясняет эксперт.

При этом не стоит ожидать, что третья волна обязательно придет в Россию с Запада. Вирус вполне успешно существует в отдельной российской популяции. По мнению Кузнецова, некорректно смотреть на ситуацию в западных странах и на ее основе изучать перспективы России. «Везде ситуация особая. Меры принимаются уникальные и индивидуальные. И смысла воспроизводить европейскую медиаистерику в преддверии «возможной новой волны» в России нет», – резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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