Третья волна COVID-19 в России все более вероятна

Третья волна COVID-19 в России все более вероятнаВ соседней Европе она в самом разгаре
В России возможна третья волна COVID-19, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова 30 марта. «Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – заявила она на конференции «Неделя медицинского образования» (цитата по ТАСС).
По ее словам, меры по предотвращению третьей волны уже проводятся, власти добиваются создания в стране популяционного иммунитета, он может быть достигнут через месяц-полтора, но «в ряде субъектов, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования очень велики». В эфире «Первого канала» слова Семеновой скорректировал министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно» (цитата по ТАСС).
Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в стране благодаря вакцинации растет «иммунная прослойка», к маю у 60% москвичей выработаются антитела. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что для предотвращения третьей волны необходимо привить четверть населения. По данным неофициального агрегатора заявляемых регионами данных о прививках gogov.ru, всего в России сделано 11,319 млн прививок от коронавируса, из них 4,355 млн получили два компонента и привиты полностью (3% населения). По данным портала стопкоронавирус.рф, на 30 марта в России зарегистрировано 4 536 820 случаев заражения, выздоровели 4 155 996 граждан (примерно 2,9% населения).
Для Евросоюза (ЕС) третья волна COVID-19 стала реальностью. 26 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила это, заявив, что «инфекция вновь разрастается», и подчеркнула особое значение вакцинации в таких условиях, сообщив, что полностью привито 4,1% населения ЕС. Новый всплеск заболеваемости в Европе принудил правительства многих стран региона, в том числе Франции, Польши, Турции, Финляндии, продлевать или усиливать ограничения для граждан.
Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, коронавирус приобретает сезонный характер. «Сезонность коронавируса видна на примере Европы. Там пики раньше, чем в России, потому что там раньше теплеет», – поясняет Шуляк. По мнению эксперта, третья волна COVID-19 вполне вероятна, однако вряд ли она будет мощнее второй. Незначительное число переболевших и сделавших прививку говорит о том, что популяционного иммунитета в России пока нет, указывает он.
Что касается третьей волны в Европе, то, например, в Польше каждый день уже заболевает 40 000 человек, что опять же объясняется погодными условиями, поясняет эксперт. Правительство Германии же ведет «странную политику», то вводя локдауны, то отменяя их. В России на фоне затяжной весны нового пика заболеваемости, полагает Шуляк, можно ожидать к концу апреля. В мае количество инфицированных должно пойти на спад, а в Европе пик будет пройден уже через две недели, резюмирует эксперт.
По мнению политолога Глеба Кузнецова, считать волны COVID-19 бессмысленно. Политические последствия за собой несут действия властей, а не сами волны. Отмечая очевидную непопулярность карантинных ограничений в России, Кузнецов полагает, что политические последствия будут минимальными, если власти будут «расширять возможности медицинского реагирования». Если же государство будет действовать по «европейской логике, устраивать локдауны, закрывать школы и лишать людей работы, то тут политические проблемы весьма вероятны», поясняет эксперт.
При этом не стоит ожидать, что третья волна обязательно придет в Россию с Запада. Вирус вполне успешно существует в отдельной российской популяции. По мнению Кузнецова, некорректно смотреть на ситуацию в западных странах и на ее основе изучать перспективы России. «Везде ситуация особая. Меры принимаются уникальные и индивидуальные. И смысла воспроизводить европейскую медиаистерику в преддверии «возможной новой волны» в России нет», – резюмирует эксперт.