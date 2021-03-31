Третья волна COVID-19 в России все более вероятна

Что касается третьей волны в Европе, то, например, в Польше каждый день уже заболевает 40 000 человек, что опять же объясняется погодными условиями, поясняет эксперт. Правительство Германии же ведет «странную политику», то вводя локдауны, то отменяя их. В России на фоне затяжной весны нового пика заболеваемости, полагает Шуляк, можно ожидать к концу апреля. В мае количество инфицированных должно пойти на спад, а в Европе пик будет пройден уже через две недели, резюмирует эксперт.