Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне коронавируса
Говорить о начале в России третьей волны коронавируса преждевременно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».
«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19.
По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.