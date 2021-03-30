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Минздрав допустил начало третьей волны коронавируса в России

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Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 г., и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова (цитата по ТАСС).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии в России. Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что в марте – апреле в стране может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости. 19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале третьей волны пандемии в странах Евросоюза. В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране.

По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Голикова допустила «небольшой» подъем заболеваемости коронавирусом весной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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