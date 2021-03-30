Минздрав допустил начало третьей волны коронавируса в России
Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».
«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 г., и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова (цитата по ТАСС).
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии в России. Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что в марте – апреле в стране может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости. 19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале третьей волны пандемии в странах Евросоюза. В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране.
По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.