Минздрав допустил начало третьей волны коронавируса в России

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии в России. Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что в марте – апреле в стране может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости. 19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале третьей волны пандемии в странах Евросоюза. В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране.