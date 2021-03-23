Голикова допустила «небольшой» подъем заболеваемости коронавирусом весной

По ее словам, эпидемическая ситуация в России улучшается с декабря 2020 г. «У нас идет пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта — апреля. Может быть небольшой подъем», — сказала Голикова. Одной из причин того, что в Европе наблюдается гораздо более резкий подъем заболеваемости в рамках «третьей волны» происходит из-за ранее вводимых там «перманентных» локдаунов.