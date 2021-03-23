Голикова допустила «небольшой» подъем заболеваемости коронавирусом весной
В марте — апреле в России может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости коронавирусом, заявила в интервью RT вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, эпидемическая ситуация в России улучшается с декабря 2020 г. «У нас идет пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта — апреля. Может быть небольшой подъем», — сказала Голикова. Одной из причин того, что в Европе наблюдается гораздо более резкий подъем заболеваемости в рамках «третьей волны» происходит из-за ранее вводимых там «перманентных» локдаунов.
«Люди [в Европе] сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — сказала Голикова, отметив, что европейцы так и не получили «коллективного иммунитета».
По данным оперштаба на 23 марта, в России за последние сутки зарегистрировали 8457 случаев заражения. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 случая заражения. За весь период в России зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения коронавирусом. 4 088 045 человек вылечились от коронавируса, скончались – 95 818.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса в России полностью прошли 4,3 млн человек. Для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Сегодня, 23 марта, президент должен поставить себе прививку. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал завершить основной объем вакцинации к осени.