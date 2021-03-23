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Голикова допустила «небольшой» подъем заболеваемости коронавирусом весной

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В марте — апреле в России может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости коронавирусом, заявила в интервью RT вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, эпидемическая ситуация в России улучшается с декабря 2020 г. «У нас идет пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта — апреля. Может быть небольшой подъем», — сказала Голикова. Одной из причин того, что в Европе наблюдается гораздо более резкий подъем заболеваемости в рамках «третьей волны» происходит из-за ранее вводимых там «перманентных» локдаунов.

«Люди [в Европе] сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — сказала Голикова, отметив, что европейцы так и не получили «коллективного иммунитета».

По данным оперштаба на 23 марта, в России за последние сутки зарегистрировали 8457 случаев заражения. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 случая заражения. За весь период в России зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения коронавирусом. 4 088 045 человек вылечились от коронавируса, скончались – 95 818.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса в России полностью прошли 4,3 млн человек. Для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Сегодня, 23 марта, президент должен поставить себе прививку. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал завершить основной объем вакцинации к осени.

Ранее по теме: Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных