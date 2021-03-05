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Мишустин пообещал завершение массовой вакцинации россиян к осени

Ведомости

Основной объем массовой вакцинации может быть завершен уже к осени, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске, передает «РИА Новости».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин. Он отметил, что прививки важно «делать быстрее», так как «люди в этом нуждаются».

«Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет», — сказал премьер.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню 2021 г. Для снятия большинства ограничений, по мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, нужно вакцинирвоать 68 млн российских граждан, или 60% населения. По словам президента России Владимира Путина, по состоянию на 7 марта более 2 млн россиян получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же привились первым компонентом.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января препаратом «Спутник V». Кроме него в России зарегистрировано еще две вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г. и «КовиВак» – в феврале 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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