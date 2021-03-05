Мишустин пообещал завершение массовой вакцинации россиян к осени
Основной объем массовой вакцинации может быть завершен уже к осени, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске, передает «РИА Новости».
«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин. Он отметил, что прививки важно «делать быстрее», так как «люди в этом нуждаются».
«Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет», — сказал премьер.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню 2021 г. Для снятия большинства ограничений, по мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, нужно вакцинирвоать 68 млн российских граждан, или 60% населения. По словам президента России Владимира Путина, по состоянию на 7 марта более 2 млн россиян получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же привились первым компонентом.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января препаратом «Спутник V». Кроме него в России зарегистрировано еще две вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г. и «КовиВак» – в феврале 2021 г.