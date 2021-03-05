Мишустин пообещал завершение массовой вакцинации россиян к осени

«Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет», — сказал премьер.