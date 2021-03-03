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Россияне возвращаются к привычной жизни

В феврале начали восстанавливаться расходы граждан на ремонт, занятия спортом и развлечения
Екатерина Шохина
Социальная напряженность, связанная с пандемией, спадает, и в феврале развлечения и спорт пришли на смену лечению /Евгений Разумный / Ведомости

В феврале потребительские расходы россиян выросли на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выяснили аналитики «СберИндекса». Это максимальный показатель с начала пандемии. Главной причиной активизации потребления в «Сбере» считают «снижение воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом».

Примечательно, что восстановление расходов происходит не только в товарной рознице, где в отдельных сегментах, таких как бытовая техника, компьютеры, электроника и одежда, месячный рост составил 15–20%, но и в секторе услуг. К примеру, в феврале в сегменте «спорт» расходы в годовом выражении повысились на 18,8%. Оплата контрактных услуг (включающих в себя в том числе строительные работы, поклейку обоев, сантехнические услуги, помощь при переездах, замену домашних окон и т. п.) выросла на 23,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных