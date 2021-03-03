Россияне возвращаются к привычной жизни

Примечательно, что восстановление расходов происходит не только в товарной рознице, где в отдельных сегментах, таких как бытовая техника, компьютеры, электроника и одежда, месячный рост составил 15–20%, но и в секторе услуг. К примеру, в феврале в сегменте «спорт» расходы в годовом выражении повысились на 18,8%. Оплата контрактных услуг (включающих в себя в том числе строительные работы, поклейку обоев, сантехнические услуги, помощь при переездах, замену домашних окон и т. п.) выросла на 23,9%.