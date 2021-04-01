Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров

«Данная реклама, размещенная в разделе "Stories", содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», — пояснили в Роскомнадзоре. Также ведомство потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие с законами РФ механизмы модерации и премодерации рекламы.