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Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров

Ведомости

Роскомнадзор направил компании Facebook письмо с требованием удалить рекламу вакансий наркокурьеров из Instagram, говорится на сайте ведомства.

«Данная реклама, размещенная в разделе "Stories", содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», — пояснили в Роскомнадзоре. Также ведомство потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие с законами РФ механизмы модерации и премодерации рекламы.

По закону, если Facebook не удалит рекламу, его могут оштрафовать на сумму от 3 до 8 млн руб. При повторном нарушении штраф увеличится до 1/5 годовой выручки компании.

Ранее в этом году ведомство обращалось в компанию с требованием удалить подобную рекламу из Facebook. 12 марта компания сообщила, что удалила страницы и аккаунты, публиковавшие рекламу вакансий наркокурьеров.

Ранее по теме: Facebook удалил рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных