Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров
«Данная реклама, размещенная в разделе "Stories", содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», — пояснили в Роскомнадзоре. Также ведомство потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие с законами РФ механизмы модерации и премодерации рекламы.
По закону, если Facebook не удалит рекламу, его могут оштрафовать на сумму от 3 до 8 млн руб. При повторном нарушении штраф увеличится до 1/5 годовой выручки компании.
Ранее в этом году ведомство обращалось в компанию с требованием удалить подобную рекламу из Facebook. 12 марта компания сообщила, что удалила страницы и аккаунты, публиковавшие рекламу вакансий наркокурьеров.