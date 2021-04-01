В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти машин
Пять легковых автомобилей столкнулись сегодня на Смоленской площади в Москве, сообщила столичная госавтоинспекция на своей странице в Twitter. В результате аварии серьезно пострадала женщина.
«Сегодня в 11.40 по адресу Смоленская площадь дом, 13/21, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти легковых транспортных средств. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу движения, где и совершил столкновение с 4 автомобилями», — говорится в сообщении.
Получившая серьезные травмы женщина госпитализирована. Информации о других пострадавших пока нет. Из-за ДТП движение на Смоленской площади частично перекрыли. Открытой остается одна полоса из трех.
При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В то же время в Telegram-канале департамента транспорта Москвы заявили, что машина, из-за которой случилось ДТП, с января текущего года более 400 раз нарушила скоростной режим. При этом штрафы выписаны не были, поскольку автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.