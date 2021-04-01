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В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти машин

Ведомости

Пять легковых автомобилей столкнулись сегодня на Смоленской площади в Москве, сообщила столичная госавтоинспекция на своей странице в Twitter. В результате аварии серьезно пострадала женщина.

«Сегодня в 11.40 по адресу Смоленская площадь дом, 13/21, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти легковых транспортных средств. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу движения, где и совершил столкновение с 4 автомобилями», — говорится в сообщении.

Получившая серьезные травмы женщина госпитализирована. Информации о других пострадавших пока нет. Из-за ДТП движение на Смоленской площади частично перекрыли. Открытой остается одна полоса из трех.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В то же время в Telegram-канале департамента транспорта Москвы заявили, что машина, из-за которой случилось ДТП, с января текущего года более 400 раз нарушила скоростной режим. При этом штрафы выписаны не были, поскольку автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных