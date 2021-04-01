Глава Минобрнауки назвал наиболее перспективные профессии
«Перспективным я считаю все, что связано с медико-биологическими исследованиями. И информатика, биотехнология, все, что связано с генетикой. Это безусловное будущее! Ну, и сфера IT, если, конечно, человек предрасположен. Я также всегда рекомендую старую добрую классику — лечить, учить надо во все времена», — сказал Фальков.
При этом министр призвал родителей не давить на будущих выпускников и предоставить им право самостоятельно выбирать профессию.
В конце декабря сервис поиска вакансия «Работа.ру» назвал самые востребованные профессии 2021 г. Для работодателей это будут медработники, фармацевты, IT-специалисты и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты).