Глава Минобрнауки назвал наиболее перспективные профессии

«Перспективным я считаю все, что связано с медико-биологическими исследованиями. И информатика, биотехнология, все, что связано с генетикой. Это безусловное будущее! Ну, и сфера IT, если, конечно, человек предрасположен. Я также всегда рекомендую старую добрую классику — лечить, учить надо во все времена», — сказал Фальков.