Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы
В результате ДТП на Смоленской площади в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Женщина была за рулем автомобиля Volkswagen и сейчас находится в реанимации.
«По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
По данным собеседника агентства, стаж вождения у пострадавшей — порядка 10 лет. В момент ДТП она возвращалась домой с работы.
Согласно сообщению Госавтоинспекции, авария произошла на внешней стороне Садового кольца при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади в 11.40. В ДТП попали сразу пять автомобилей, водитель одного из них совершил выезд на встречную полосу движения, где и столкнулся с другими.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль).
При этом в Telegram-канале департамента транспорта Москвы заявили, что машина, из-за которой случилось ДТП, с января текущего года более 400 раз нарушила скоростной режим. При этом штрафы выписаны не были, поскольку автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.