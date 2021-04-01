Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы

При этом в Telegram-канале департамента транспорта Москвы заявили, что машина, из-за которой случилось ДТП, с января текущего года более 400 раз нарушила скоростной режим. При этом штрафы выписаны не были, поскольку автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.