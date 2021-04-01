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Суд в Москве арестовал высокопоставленного налоговика по делу о взятке

Ведомости

Хамовнический суд Москвы арестовал главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурата Мурадова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Мурадова арестовали до 29 мая по делу о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

«После допроса в качестве подозреваемого ему официально предъявлено обвинение», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах. 

По данным агентства, по этому уголовному делу проходит также бизнесмен Даниил Мартинсон. Его обвиняют в даче взятки. В июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил Мартинсона под домашний арест. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных