Суд в Москве арестовал высокопоставленного налоговика по делу о взятке
Хамовнический суд Москвы арестовал главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурата Мурадова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Мурадова арестовали до 29 мая по делу о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).
«После допроса в качестве подозреваемого ему официально предъявлено обвинение», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, по этому уголовному делу проходит также бизнесмен Даниил Мартинсон. Его обвиняют в даче взятки. В июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил Мартинсона под домашний арест.