Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, отказался от предложенного ему лечения, сообщила «Интерфаксу» посетившая его член Общественной палаты России Мария Бутина.
«Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», – сказала Бутина, отметив, что в соответствии с законом «личных врачей ему в колонию никто не пропустит».
По словам общественницы, Навальный отказался от приема «Диклофенака» из-за опасений, что лекарство может спровоцировать повышение давления. Она не исключила, что в случае продолжения голодовки основателя ФБК могут начать кормить принудительно. В своем Telegram-канале Бутина также рассказала, что осужденный «ходит абсолютно обычно» и выглядит «вполне нормально»: «на человека, которому не дают спать, не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США».
«Сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А. Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает»», – подчеркнула она. Колонию, в которой отбывает наказание Навальный, Бутина назвала «практически образцовой» и скорее напоминающей пионерский лагерь – «условия содержания аскетичные, но приемлемые».
Ранее основатель ФБК на своей странице в Instagram заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему не дают. По словам Навального, вместо медицинской помощи ему устраивают «пытку лишением сна» и будят восемь раз за ночь. В управлении ФСИН России по Владимирской области сказали, что осужденному оказывается вся необходимая медицинская помощь, и опровергли его слова о ночном нарушении сна.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.