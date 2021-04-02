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Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, отказался от предложенного ему лечения, сообщила «Интерфаксу» посетившая его член Общественной палаты России Мария Бутина.

«Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», – сказала Бутина, отметив, что в соответствии с законом «личных врачей ему в колонию никто не пропустит».

По словам общественницы, Навальный отказался от приема «Диклофенака» из-за опасений, что лекарство может спровоцировать повышение давления. Она не исключила, что в случае продолжения голодовки основателя ФБК могут начать кормить принудительно. В своем Telegram-канале Бутина также рассказала, что осужденный «ходит абсолютно обычно» и выглядит «вполне нормально»: «на человека, которому не дают спать, не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США».

«Сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А. Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает»», – подчеркнула она. Колонию, в которой отбывает наказание Навальный, Бутина назвала «практически образцовой» и скорее напоминающей пионерский лагерь – «условия содержания аскетичные, но приемлемые».

Ранее основатель ФБК на своей странице в Instagram заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему не дают. По словам Навального, вместо медицинской помощи ему устраивают «пытку лишением сна» и будят восемь раз за ночь. В управлении ФСИН России по Владимирской области сказали, что осужденному оказывается вся необходимая медицинская помощь, и опровергли его слова о ночном нарушении сна.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.

Ранее по теме: ФСИН ответила на жалобу Навального о неоказании медпомощи в колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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