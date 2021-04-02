Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Ранее основатель ФБК на своей странице в Instagram заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему не дают. По словам Навального, вместо медицинской помощи ему устраивают «пытку лишением сна» и будят восемь раз за ночь. В управлении ФСИН России по Владимирской области сказали, что осужденному оказывается вся необходимая медицинская помощь, и опровергли его слова о ночном нарушении сна.