ФСИН ответила на жалобу Навального о неоказании медпомощи в колонии
Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, отбывающему наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в управлении ФСИН России по Владимирской области.
«Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что условия содержания осужденных в исправительных учреждениях регламентированы нормативными правовыми актами, и порядок надзора за ними, в том числе за Навальным, «осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения».
Ранее основатель ФБК на своей странице в Instagram заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему не дают. По словам Навального, вместо медицинской помощи ему устраивают «пытку лишением сна» и будят восемь раз за ночь.
Во ФСИН подчеркнули, что сотрудники исправительного учреждения «неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон». В ночное время они совершают обход жилых помещений и визуально проверяют наличие осужденных на спальных местах, что не препятствует их отдыху.
Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги. Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, когда он находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина», а в колонии ситуация усугубилась.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Сейчас он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область).