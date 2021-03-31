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ФСИН ответила на жалобу Навального о неоказании медпомощи в колонии

Ведомости

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, отбывающему наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в управлении ФСИН России по Владимирской области.

«Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что условия содержания осужденных в исправительных учреждениях регламентированы нормативными правовыми актами, и порядок надзора за ними, в том числе за Навальным, «осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения».

Ранее основатель ФБК на своей странице в Instagram заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему не дают. По словам Навального, вместо медицинской помощи ему устраивают «пытку лишением сна» и будят восемь раз за ночь.

Во ФСИН подчеркнули, что сотрудники исправительного учреждения «неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон». В ночное время они совершают обход жилых помещений и визуально проверяют наличие осужденных на спальных местах, что не препятствует их отдыху.

Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги. Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, когда он находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина», а в колонии ситуация усугубилась.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Сейчас он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). 

Ранее по теме: Навальный объявил голодовку в колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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