Навальный объявил голодовку в колонии
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), объявил голодовку.
«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», – написал Навальный на своей странице в Instagram. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему «тупо не дают». «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», – добавил основатель ФБК.
Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги. Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, когда он находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина», а в колонии ситуация усугубилась.
29 марта Навальный рассказал, что за две недели в колонии получил уже шесть выговоров. Кроме того, на рассмотрении находятся еще около 20 рапортов в отношении него.
22 марта Навальный рассказал, что одним из его любимых моментов в колонии стало прослушивание гимна России перед зарядкой. Второй любимый момент Навального — последнее упражнение зарядки, которое в его отряде теперь называют «империя наносит ответный удар». После команды репродуктора «мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами», рассказал основатель ФБК в социальной сети.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Сейчас он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.