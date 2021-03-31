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Навальный объявил голодовку в колонии

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), объявил голодовку.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», – написал Навальный на своей странице в Instagram. Он отметил, что имеет право пригласить врача и получить лекарства, но ни того, ни другого ему «тупо не дают». «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», – добавил основатель ФБК.

Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги. Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, когда он находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина», а в колонии ситуация усугубилась.

29 марта Навальный рассказал, что за две недели в колонии получил уже шесть выговоров. Кроме того, на рассмотрении находятся еще около 20 рапортов в отношении него.

22 марта Навальный рассказал, что одним из его любимых моментов в колонии стало прослушивание гимна России перед зарядкой. Второй любимый момент Навального — последнее упражнение зарядки, которое в его отряде теперь называют «империя наносит ответный удар». После команды репродуктора «мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами», рассказал основатель ФБК в социальной сети.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Сейчас он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.

Ранее по теме: Члены ОНК посетили Навального в колонии после его жалоб на ухудшение здоровья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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