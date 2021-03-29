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Навальный сообщил о получении шести выговоров в колонии за две недели

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный сообщил, что за две недели в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область) получил уже шесть выговоров. Кроме того, на рассмотрении находятся еще около 20 рапортов в отношении него.

«Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»; отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке (не шучу). Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать» — говорится на странице Навального в Instagram.

Навальный пояснил, что в российских тюрьмах существуют два «основных взыскания» — выговор и водворение в штрафной изолятор (ШИЗО). В последнем можно оказаться после получения двух выговоров. Основатель назвал ШИЗО «неприятной штукой», условия в котором «близки к пыточным».

Навальный должен пробыть в колонии около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого является то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам основатель ФБК в ходе суда эти обвинения опроверг.

Ранее по теме: Члены ОНК посетили Навального в колонии после его жалоб на ухудшение здоровья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных