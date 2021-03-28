Члены ОНК посетили Навального в колонии после его жалоб на ухудшение здоровья

Сейчас Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Там он должен пробыть около 2,5 года в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого, по информации ведомства, является то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Навальный в ходе суда эти обвинения опроверг.