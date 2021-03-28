Члены ОНК посетили Навального в колонии после его жалоб на ухудшение здоровья
Члены ОНК Владимирской области посетили в ИК-2 основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального после жалоб на боли в спине и бездействие администрации колонии, сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.
«Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно», — рассказал он.
Других пожеланий Навальный не высказал, отметил Куликов. Члены ОНК, проверив документацию в медицинской части колонии, убедились в том, что заявка на получение диклофенака зафиксирована.
«Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — добавил он.
Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.
«Уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю. Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь», — писал он.
Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, еще когда он находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина», а в колонии ситуация усугубилась. В связи с этим она обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием позволить ее супругу лечиться у врачей, которым он доверяет, и отпустить его на свободу. В Кремле в ответ на это заявили, что оставят обращение без ответа.
Сейчас Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Там он должен пробыть около 2,5 года в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого, по информации ведомства, является то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Навальный в ходе суда эти обвинения опроверг.