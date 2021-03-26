В Кремле отказались реагировать на обращение жены Навального
Кремль не будет реагировать на обращение жены основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Юлии к президенту России Владимиру Путину, в котором она требует освободить своего мужа, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в СМИ. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, что сейчас уже в условиях, когда этот гражданин является уже осужденным и заключенным колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», — сказал он.
Накануне Юлия Навальная обратилась к президенту на своей странице в Instagram. «Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни», — написала она.
Ранее Навальная обратилась к Путину в августе, когда состояние ее мужа резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Супруга основателя ФБК попросила президента позволить вывезти мужа из больницы в Омске на лечение в Германию. В итоге Навального разрешили доставить в берлинскую клинику «Шарите» на частном самолете.
Новое обращение к главе государства Навальная написала после того, как адвокаты основателя ФБК рассказали об ухудшении его состояния здоровья в колонии — болях в спине и проблеме с правой ногой, которая стала неметь. Сама Юлия также отметила, что проблемы у ее мужа начались его в следственном изоляторе «Матросская тишина», а в тюрьме ситуация ухудшилась. Более того, она подчеркнула, что Навальному отказываются передавать записку с упражнениями от врача, нацеленными на облегчение боли. «Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет», — написала она.
Также Навальная упомянула тот факт, что ее мужа будят каждую ночь из-за проверок нахождения в камере, потому что ему присвоили статус «склонного к побегу». В то же время Песков, комментируя условия содержания основателя ФБК в колонии, заявил, что в Кремле не видели его жалобу на это, так как не получают их от заключенных.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля добавил, что «различные проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями». «Это скорее относится к системе поддержания дисциплины и порядка в исправительных учреждениях, и это не дело администрации президента каким-либо образом это комментировать», — подчеркнул Песков.
Сейчас Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Там он должен пробыть около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого, по информации ведомства, является то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам оппозиционер в ходе суда подобные обвинения опроверг.