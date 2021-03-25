Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального
Народные артистки России Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, режиссер Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и еще около 150 культурных деятелей, политиков и журналистов направили письмо директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову с просьбой обеспечить не угрожающие здоровью условия для находящегося в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область) основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.
Накануне адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали об ухудшении здоровья Навального. По их словам, у основателя ФБК начались сильные боли в спине и стала неметь нога. Кроме того, вчера адвокатам не удалось встретиться с ним в запланированное время. Во ФСИН сегодня заявили, что состояние Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.
«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов», — приводит РБК фрагмент из письма.
Также подписавшиеся под документом попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову посетить Навального в колонии, чтобы оценить состояние его здоровья и условия содержания. Авторы обращения указали на то, что на момент возвращения из Германии в Россию 17 января основатель ФБК не завершил курс реабилитации после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок» 20 августа 2020 г.
Кроме того, общественные деятели выразили обеспокоенность в связи с присвоением Навальному статуса «склонного к побегу», из-за которого его будят по ночам каждый час для проверки присутствия в камере. Авторы письма попросили изучить документы, на основании которых основателя ФБК сочли «склонным к побегу», и потребовали пересмотреть данное решение.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный эти обвинения опроверг.