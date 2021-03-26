Навальный рассказал об ухудшении здоровья в тюрьме
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный сообщил, что ему тяжело вставать с кровати, потому что болит спина и правая нога потеряла чувствительность.
«Уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю. Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь», — написал он на своей странице в Instagram.
Навальный предложил, что «от постоянного сидения в автозаках» у него защемило нерв, потому что он не может согнуть и разогнуть спину. По его словам, сидеть у него не получается — только стоять или лежать.
Навальный предположил, что в итоге ему придется ходить по тюрьме «со стильной тростью» или костылем, а также пошутил по поводу перспективы замены ноги на деревянную.
Ранее о проблемах со здоровьем Навального рассказали его адвокаты и супруга Юлия. По словам последней, состояние основателя ФБК стало ухудшаться, еще когда он находился в следственном изоляторе «Матросская тишина», а в колонии ситуация усугубилась. В связи с этим она обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием позволить ее супругу лечиться у врачей, которым он доверяет, и отпустить его на свободу. В Кремле в ответ на это заявили, что оставят обращение без ответа.
22 марта Навальный рассказал в Instagram, что одним из его любимых моментов в колонии стало прослушивание гимна России перед зарядкой. Второй любимый момент Навального — последнее упражнение зарядки, которое в его отряде теперь называют «империя наносит ответный удар». После команды репродуктора «мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами», рассказал основатель ФБК в социальной сети.
Сейчас Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Там он должен пробыть около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого, по информации ведомства, является то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Навальный в ходе суда эти обвинения опроверг.