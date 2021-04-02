Захарова связала инциденты с Познером и памятником Грибоедову в Тбилиси
В МИД России рассматривают акт вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника А.С.Грибоедову и провокацию против российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
По словам Захаровой, подобные действия в отношении памятника неприемлемы, стоит принять во внимание масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии.
1 апреля Познер посетил столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения — 87 лет. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Протестующие забросали гостиницу яйцами, после чего начались столкновения с полицией. Активисты провели демонстрацию под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Грузинская оппозиция возмутилась его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии. В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, чтобы покинуть Грузию.