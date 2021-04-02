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Захарова связала инциденты с Познером и памятником Грибоедову в Тбилиси

Ведомости

В МИД России рассматривают акт вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника А.С.Грибоедову и провокацию против российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

По словам Захаровой, подобные действия в отношении памятника неприемлемы, стоит принять во внимание масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии.

1 апреля Познер посетил столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения — 87 лет. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Протестующие забросали гостиницу яйцами, после чего начались столкновения с полицией. Активисты провели демонстрацию под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Грузинская оппозиция возмутилась его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии. В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, чтобы покинуть Грузию.

Ранее по теме: Познер прокомментировал акции протеста в Грузии после его приезда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных