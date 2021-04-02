Захарова связала инциденты с Познером и памятником Грибоедову в Тбилиси

1 апреля Познер посетил столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения — 87 лет. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Протестующие забросали гостиницу яйцами, после чего начались столкновения с полицией. Активисты провели демонстрацию под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Грузинская оппозиция возмутилась его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии. В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, чтобы покинуть Грузию.