Познер прокомментировал акции протеста в Грузии после его приезда
Журналист Владимир Познер, отмечавший свой день рождения в Тбилиси, что привело к акции протеста со стороны местных жителей, впервые прокомментировал произошедшее. По его словам, устроившие акцию протеста не стоят внимания.
«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер в своем Instagram.
Познер посетил столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения, — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Протестующие забросали гостиницу яйцами. Начались столкновения с полицией. Активисты провели демонстрацию под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Грузинская оппозиция возмутилась его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии.
В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, чтобы покинуть Грузию, сообщал грузинский портал Agenda.ge. Телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД республики сообщал, что Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси оштрафовали за поздний ужин, так как это является нарушением введенного в Грузии из-за коронавируса комендантского часа. Познер позже опроверг информацию о штрафе.
Это не первый случай протестов в Грузии после визита россиян. 20 июня 2019 г. возле здания грузинского парламента началась акция протеста, которая переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.
Однако это не удовлетворило протестующих. Они призывали спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку, что он и сделал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.