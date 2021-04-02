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Познер прокомментировал акции протеста в Грузии после его приезда

Ведомости

Журналист Владимир Познер, отмечавший свой день рождения в Тбилиси, что привело к акции протеста со стороны местных жителей, впервые прокомментировал произошедшее. По его словам, устроившие акцию протеста не стоят внимания.

«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер в своем Instagram.

Познер посетил столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения, — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Протестующие забросали гостиницу яйцами. Начались столкновения с полицией. Активисты провели демонстрацию под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Грузинская оппозиция возмутилась его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии.

В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, чтобы покинуть Грузию, сообщал грузинский портал Agenda.ge. Телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД республики сообщал, что Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси оштрафовали за поздний ужин, так как это является нарушением введенного в Грузии из-за коронавируса комендантского часа. Познер позже опроверг информацию о штрафе.

Это не первый случай протестов в Грузии после визита россиян. 20 июня 2019 г. возле здания грузинского парламента началась акция протеста, которая переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Однако это не удовлетворило протестующих. Они призывали спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку, что он и сделал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

Ранее по теме: Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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