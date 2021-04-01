Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан

«Первое — мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе – мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимат», — сказал Песков. При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома. «Здесь спокойнее», — отметил пресс-секретарь главы государства.