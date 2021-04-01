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Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан. С таким утверждением он выступил в разговоре с журналистами, комментируя акцию протеста в стране против визита журналиста Владимира Познера.

Ранее сегодня грузинские активисты под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель «Rooms», однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.

«Первое — мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе – мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимат», — сказал Песков. При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома. «Здесь спокойнее», — отметил пресс-секретарь главы государства.

В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.

Ранее по теме: В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и гостиницу за нарушение карантинных мер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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