Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан. С таким утверждением он выступил в разговоре с журналистами, комментируя акцию протеста в стране против визита журналиста Владимира Познера.
Ранее сегодня грузинские активисты под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель «Rooms», однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.
«Первое — мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе – мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимат», — сказал Песков. При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома. «Здесь спокойнее», — отметил пресс-секретарь главы государства.
В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.