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В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и гостиницу за нарушение карантинных мер

Ведомости

Телеведущего Владимира Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой он праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в Грузии из-за коронавируса комендантского часа. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД республики.

«Инспекция труда оштрафовала гостиницу «Винотель» на 10 тысяч лари за размещение в ней российского шоумена Владимира Познера, 32 человека в отеле также были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина», — сообщили в МВД. Там отметили, что еще девять гостей телеведущего не нарушали введенных ограничений.

Издание «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на источники сообщает, что среди оштрафованных и Познер. В то же время портал agenda.ge сообщал со ссылкой на МВД Грузии, что у сопровождающих телеведущего есть ковидные паспорта и ПЦР-тесты, поэтому они не нарушают мер безопасности по коронавирусу. Сам Познер сообщил «РИА Новости», что не был оштрафован, он уже вернулся в Москву.

Ранее сегодня грузинские активисты под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель «Rooms», однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией. 

Представители грузинской оппозиции публично выступили против приезда российского журналиста. Так, депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия, заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных