В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и гостиницу за нарушение карантинных мер

Издание «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на источники сообщает, что среди оштрафованных и Познер. В то же время портал agenda.ge сообщал со ссылкой на МВД Грузии, что у сопровождающих телеведущего есть ковидные паспорта и ПЦР-тесты, поэтому они не нарушают мер безопасности по коронавирусу. Сам Познер сообщил «РИА Новости», что не был оштрафован, он уже вернулся в Москву.