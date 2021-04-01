В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и гостиницу за нарушение карантинных мер
Телеведущего Владимира Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой он праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в Грузии из-за коронавируса комендантского часа. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД республики.
«Инспекция труда оштрафовала гостиницу «Винотель» на 10 тысяч лари за размещение в ней российского шоумена Владимира Познера, 32 человека в отеле также были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина», — сообщили в МВД. Там отметили, что еще девять гостей телеведущего не нарушали введенных ограничений.
Издание «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на источники сообщает, что среди оштрафованных и Познер. В то же время портал agenda.ge сообщал со ссылкой на МВД Грузии, что у сопровождающих телеведущего есть ковидные паспорта и ПЦР-тесты, поэтому они не нарушают мер безопасности по коронавирусу. Сам Познер сообщил «РИА Новости», что не был оштрафован, он уже вернулся в Москву.
Ранее сегодня грузинские активисты под предлогом того, что Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель «Rooms», однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.
Представители грузинской оппозиции публично выступили против приезда российского журналиста. Так, депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия, заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, писали «РИА Новости».