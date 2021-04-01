В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера
Грузинские активисты начали демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский журналист Владимир Познер и его друзья собрались накануне дня его рождения, сообщило издание agenda.ge.
Портал agenda.ge добавил со ссылкой на МВД Грузии, что у сопровождающих Познера есть ковидные паспорта и ПЦР-тесты, поэтому они не нарушают меры безопасности по коронавирусу. Активисты вызвали трудовую инспекцию, чтобы отель оштрафовали за то, что он позволил россиянам собраться большой компанией во время комендантского часа.
Издание Formula News процитировало слова Познера, что он приехал в Грузию не говорить о политике, а чтобы отпраздновать свой день рождения, как и в последние два года. Издание назвало Познера «пропагандистом Путина», который поддерживает «российскую оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, «аннексию» Крыма и «российскую агрессию» на Украине.