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В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера

Ведомости

Грузинские активисты начали демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский журналист Владимир Познер и его друзья собрались накануне дня его рождения, сообщило издание agenda.ge.

Портал agenda.ge добавил со ссылкой на МВД Грузии, что у сопровождающих Познера есть ковидные паспорта и ПЦР-тесты, поэтому они не нарушают меры безопасности по коронавирусу. Активисты вызвали трудовую инспекцию, чтобы отель оштрафовали за то, что он позволил россиянам собраться большой компанией во время комендантского часа.

Издание Formula News процитировало слова Познера, что он приехал в Грузию не говорить о политике, а чтобы отпраздновать свой день рождения, как и в последние два года. Издание назвало Познера «пропагандистом Путина», который поддерживает «российскую оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, «аннексию» Крыма и «российскую агрессию» на Украине.

Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами, передает телеканал «Рустави-2». Компания перебралась в отель «Rooms», однако активисты забросали яйцами и его, сообщило издание interpressnews.ge. Прошли столкновения митингующих с полицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных