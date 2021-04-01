В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера

Издание Formula News процитировало слова Познера, что он приехал в Грузию не говорить о политике, а чтобы отпраздновать свой день рождения, как и в последние два года. Издание назвало Познера «пропагандистом Путина», который поддерживает «российскую оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, «аннексию» Крыма и «российскую агрессию» на Украине.