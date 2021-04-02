ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова
Федеральное бюро расследований США объявило гражданина России Александра Коршунова в розыск, следует из публикации на сайте ФБР. Его подозревают в причастности к хищению сведений, которые представляют коммерческую тайну.
«Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании», — говорится в сообщении.
Как считают в ФБР, задача Коршунова заключалась в том, чтобы побудить западные авиационные компании сотрудничать с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) для развития авиационных технологий России.
«Он нанял работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов для перепроектирования российского авиационного двигателя ПД-14», — добавили в ФБР.
Помимо этого, в бюро считают, что Коршунов «скрывал закупки западных технологий ОДК через дочерние компании и компании-партнеры».
По данным «РИА Новости», Коршунова задержали 30 августа 2019 г. в аэропорту Неаполя по запросу США, а в декабре того же года итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В мае уже 2020 г. верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам и подтвердил решение апелляционного суда Неаполя.