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ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова

Ведомости

Федеральное бюро расследований США объявило гражданина России Александра Коршунова в розыск, следует из публикации на сайте ФБР. Его подозревают в причастности к хищению сведений, которые представляют коммерческую тайну.

«Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании», — говорится в сообщении.

Как считают в ФБР, задача Коршунова заключалась в том, чтобы побудить западные авиационные компании сотрудничать с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) для развития авиационных технологий России.

«Он нанял работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов для перепроектирования российского авиационного двигателя ПД-14», — добавили в ФБР.

Помимо этого, в бюро считают, что Коршунов «скрывал закупки западных технологий ОДК через дочерние компании и компании-партнеры».

По данным «РИА Новости», Коршунова задержали 30 августа 2019 г. в аэропорту Неаполя по запросу США, а в декабре того же года итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В мае уже 2020 г. верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам и подтвердил решение апелляционного суда Неаполя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных