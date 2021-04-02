ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова

По данным «РИА Новости», Коршунова задержали 30 августа 2019 г. в аэропорту Неаполя по запросу США, а в декабре того же года итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В мае уже 2020 г. верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам и подтвердил решение апелляционного суда Неаполя.