В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России

Ломидзе рассказала, что Греция первой из стран ЕС готова принимать туристов из России с 15 мая почти без ограничений. Туристы уже могут подавать документы на визу, однако по ней нельзя будет выехать за пределы Греции – за это могут запретить въезд в шенгенскую зону.