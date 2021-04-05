В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России
Российские туристы смогут поехать в Европу осенью 2021 года или в начале 2022 года, сообщили «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Она пояснила, что летом этого года россияне вряд ли смогут поехать в Европу из-за ситуации с коронавирусом. «Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года. Отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации», — сказала Ломидзе. Однако, отметила она, власти Израиля провакцинировали почти все население, но планируют начать принимать туристов в июле.
Ломидзе рассказала, что Греция первой из стран ЕС готова принимать туристов из России с 15 мая почти без ограничений. Туристы уже могут подавать документы на визу, однако по ней нельзя будет выехать за пределы Греции – за это могут запретить въезд в шенгенскую зону.
В АТОР рассказали, что сейчас для туристов открыты Турция, Занзибар, Эмираты, Куба, Сербия. С 1 апреля Кипр открыл границы для россиян, однако прямое авиасообщение между странами пока закрыто. Хорватия также принимает туристов из России с результатами ПЦР-теста на коронавирус и со справкой о прививке.