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В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России

Ведомости

Российские туристы смогут поехать в Европу осенью 2021 года или в начале 2022 года, сообщили «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она пояснила, что летом этого года россияне вряд ли смогут поехать в Европу из-за ситуации с коронавирусом. «Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года. Отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации», — сказала Ломидзе. Однако, отметила она, власти Израиля провакцинировали почти все население, но планируют начать принимать туристов в июле.

Ломидзе рассказала, что Греция первой из стран ЕС готова принимать туристов из России с 15 мая почти без ограничений. Туристы уже могут подавать документы на визу, однако по ней нельзя будет выехать за пределы Греции – за это могут запретить въезд в шенгенскую зону.

В АТОР рассказали, что сейчас для туристов открыты Турция, Занзибар, Эмираты, Куба, Сербия. С 1 апреля Кипр открыл границы для россиян, однако прямое авиасообщение между странами пока закрыто. Хорватия также принимает туристов из России с результатами ПЦР-теста на коронавирус и со справкой о прививке.

Ранее по теме: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией 1 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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