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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией 1 апреля

Ведомости

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили в пресс-службе правительственного оперштаба.

«С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение», — говорится в сообщении. Рейсы будут возобновлены по маршрутам Франкфурт-на-Майне-Москва-Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне-Санкт-Петербург-Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва-Берлин-Москва пять раз в неделю и Москва-Франкфурт-на-Майне-Москва три раза в неделю.

Кроме того, с 1 апреля возобновляется регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой (рейсы Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (рейсы Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (рейсы Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (рейсы Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (рейсы Москва-Коломбо один раз в неделю). Также Россия увеличивает с 1 апреля количество регулярных рейсов с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ.

Оперштаб расширяет список аэропортов, которые вновь смогут отправлять и принимать зарубежные рейсы. Это Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск

Ранее сегодня власти Сейшельских Островов объявили, что открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Со 2 апреля «Аэрофлот» возобновляет регулярные прямые рейсы в островное государство. Кроме того, с 1 апреля российские туристы также смогут без прохождения карантина посещать Кипр.

В то же время авиасообщение с Великобританией, открытое одним из первых после начала пандемии летом 2020 г., заморожено до 16 апреля в связи с распространением там нового штамма коронавируса.

Ранее по теме: Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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