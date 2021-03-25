Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией 1 апреля

Кроме того, с 1 апреля возобновляется регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой (рейсы Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (рейсы Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (рейсы Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (рейсы Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (рейсы Москва-Коломбо один раз в неделю). Также Россия увеличивает с 1 апреля количество регулярных рейсов с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ.