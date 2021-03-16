Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 16 апреля
Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил продлить приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», — указано в сообщении оперштаба.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых, опубликованного порталом Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.