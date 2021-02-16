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Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией

Ведомости

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе оперштаба.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Ранее заморозка полетов с Великобританией действовала до 16 февраля.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 г. в связи с распространением более заразного штамма коронавируса в этой стране. Она последовала примеру нескольких десятков государств, до этого ограничивших полеты в Лондон после того, как новые варианты коронавируса были обнаружены за пределами британской территории.

Позже консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) признала, что британский штамм не только агрессивней, но и с большей вероятностью вызывает летальный исход — на 30-70%.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса, мутацию обнаруженного в декабре, обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом. 

Ранее по теме: Новый штамм коронавируса обнаружили в 11 странах мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных