Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса, мутацию обнаруженного в декабре, обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом.