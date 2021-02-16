Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе оперштаба.
«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Ранее заморозка полетов с Великобританией действовала до 16 февраля.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 г. в связи с распространением более заразного штамма коронавируса в этой стране. Она последовала примеру нескольких десятков государств, до этого ограничивших полеты в Лондон после того, как новые варианты коронавируса были обнаружены за пределами британской территории.
Позже консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) признала, что британский штамм не только агрессивней, но и с большей вероятностью вызывает летальный исход — на 30-70%.
Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса, мутацию обнаруженного в декабре, обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом.