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Новый штамм коронавируса обнаружили в 11 странах мира

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Новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира, сообщил The Guardian со ссылкой на отчет ученых из Эдинбургского университета. 

Согласно отчету, в Великобритании было обнаружено 33 случая заражения новым штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США — 10. Также по несколько случаев были выявлены во Франции, в Гане, Канаде, Австралии, Иордании, Бельгии и Испании.

Ученые отметили, что новый штамм коронавируса похож на вариант вируса из Кента - B117 — и содержит ряд мутаций, которые беспокоят экспертов. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом. 

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. 

Ранее по теме: Ученые заявили о повышенном риске смерти от британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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