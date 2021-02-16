Новый штамм коронавируса обнаружили в 11 странах мира

Ученые отметили, что новый штамм коронавируса похож на вариант вируса из Кента - B117 — и содержит ряд мутаций, которые беспокоят экспертов. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом.