Новый штамм коронавируса обнаружили в 11 странах мира
Новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира, сообщил The Guardian со ссылкой на отчет ученых из Эдинбургского университета.
Согласно отчету, в Великобритании было обнаружено 33 случая заражения новым штаммом, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США — 10. Также по несколько случаев были выявлены во Франции, в Гане, Канаде, Австралии, Иордании, Бельгии и Испании.
Ученые отметили, что новый штамм коронавируса похож на вариант вируса из Кента - B117 — и содержит ряд мутаций, которые беспокоят экспертов. У нового штамма обнаружена мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел.