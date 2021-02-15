Ученые заявили о повышенном риске смерти от британского штамма коронавируса
Британский штамм коронавируса повышает риск госпитализации и смерти по сравнению с другими вариантами вируса, говорится в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
Консультативная группа изучила исследования различных медицинских учреждений Лондона. По данным исследований, риск смерти от британского штамма коронавируса на 30-70% выше, чем от других распространенных штаммов вируса. Эксперты уточнили, что нужно провести более детальный анализ для выявления причин и установления более точных показателей летальности.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке тест-системы для выявления британского штамма коронавируса.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. По данным Роспотребнадзора, британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни.