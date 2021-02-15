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Ученые заявили о повышенном риске смерти от британского штамма коронавируса

Ведомости

Британский штамм коронавируса повышает риск госпитализации и смерти по сравнению с другими вариантами вируса, говорится в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG). 

Консультативная группа изучила исследования различных медицинских учреждений Лондона. По данным исследований, риск смерти от британского штамма коронавируса на 30-70% выше, чем от других распространенных штаммов вируса. Эксперты уточнили, что нужно провести более детальный анализ для выявления причин и установления более точных показателей летальности. 

Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке тест-системы для выявления британского штамма коронавируса.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. По данным Роспотребнадзора, британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. 

Ранее по теме: В России разработали тест для выявления британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных