В России разработали тест для выявления британского штамма коронавируса
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), сообщила пресс-служба ведомства.
Тест-система быстро выявляет именно британский штамм вируса. Она успешно прошла клинические испытания и обладает высокой точностью, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Новую технологию можно будет использовать для разработки тестов на выявление других мутаций коронавируса и других инфекций.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.