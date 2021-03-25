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Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира

Ведомости

Власти Сейшельских Островов с 25 марта открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Сейшельское информационное агентство.

«Сейшельские острова вновь открывают свои границы для посетителей из любой страны, кроме непосредственно из Южной Африки», — говорится в сообщении. По словам министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонде, никакого карантина по прибытии не предусмотрено, требуется только предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прилета.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» со 2 апреля начнет выполнение регулярных рейсов из Москвы на Сейшельские острова (остров Маэ). С 1 апреля российские туристы также смогут без прохождения карантина посещать Кипр.

Ранее по теме: «Аэрофлот» со 2 апреля открывает рейсы на Сейшелы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных