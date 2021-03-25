Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира
Власти Сейшельских Островов с 25 марта открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Сейшельское информационное агентство.
«Сейшельские острова вновь открывают свои границы для посетителей из любой страны, кроме непосредственно из Южной Африки», — говорится в сообщении. По словам министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонде, никакого карантина по прибытии не предусмотрено, требуется только предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прилета.