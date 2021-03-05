«Аэрофлот» со 2 апреля открывает рейсы на Сейшелы
«Полеты будут совершаться один раз в неделю по пятницам. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании», — рассказали в компании.
Отмечается, что возобновление авиасообщения с Сейшелами стало возможным после открытия властями Сейшел границ для иностранных туристов, в том числе россиян.
Для въезда на Сейшелы виза по-прежнему не нужна, но туристы должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.