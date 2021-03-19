Кипр отменил обязательный карантин для российских туристов

В сообщении говорится, что до пандемии коронавируса Россия была одним из лидеров по числу туристов, приезжающих на Кипр. В 2019 г. россияне вылетали на Кипр более 900 тыс. раз. В 2020 г. показатель составил 51 тыс. раз. По данным властей Кипра, в феврале этого года на остров прилетели около 400 россиян. По сравнению с февралем 2020 г. турпоток из России упал на 94,8%. Ранее въезд на остров был разрешен только отдельным категориям граждан. По прибытии они должны были провести 14 дней в самоизоляции.