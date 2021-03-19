Кипр отменил обязательный карантин для российских туристов
Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без прохождения обязательного карантина, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.
В ассоциации пояснили, что россиянам не нужно будет проходить карантин. За сутки до вылета туристам нужно будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Также россиянам нужно будет сдать один ПЦР-тест на коронавирус не позднее чем за 72 ч до вылета на Кипр и второй – по прибытии на остров. В аэропорту Ларнаки тест будет стоить 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. Результат будет известен через 20 минут.
«Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина», — заявил Пердиос (цитата по «Интерфаксу»).
В сообщении говорится, что до пандемии коронавируса Россия была одним из лидеров по числу туристов, приезжающих на Кипр. В 2019 г. россияне вылетали на Кипр более 900 тыс. раз. В 2020 г. показатель составил 51 тыс. раз. По данным властей Кипра, в феврале этого года на остров прилетели около 400 россиян. По сравнению с февралем 2020 г. турпоток из России упал на 94,8%. Ранее въезд на остров был разрешен только отдельным категориям граждан. По прибытии они должны были провести 14 дней в самоизоляции.