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Кипр отменил обязательный карантин для российских туристов

Ведомости

Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без прохождения обязательного карантина, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

В ассоциации пояснили, что россиянам не нужно будет проходить карантин. За сутки до вылета туристам нужно будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Также россиянам нужно будет сдать один ПЦР-тест на коронавирус не позднее чем за 72 ч до вылета на Кипр и второй – по прибытии на остров. В аэропорту Ларнаки тест будет стоить 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. Результат будет известен через 20 минут.

«Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина», — заявил Пердиос (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении говорится, что до пандемии коронавируса Россия была одним из лидеров по числу туристов, приезжающих на Кипр. В 2019 г. россияне вылетали на Кипр более 900 тыс. раз. В 2020 г. показатель составил 51 тыс. раз. По данным властей Кипра, в феврале этого года на остров прилетели около 400 россиян. По сравнению с февралем 2020 г. турпоток из России упал на 94,8%. Ранее въезд на остров был разрешен только отдельным категориям граждан. По прибытии они должны были провести 14 дней в самоизоляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных