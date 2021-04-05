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ВЦИОМ назвал долю занимающихся спортом россиян

Ведомости

Более половины – 56% — россиян занимаются спортом или физкультурой, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Среди респондентов 18-24 лет спортом занимаются 71%, среди людей старше 60 лет – 50%. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным социологов, 43% россиян не занимаются спортом. В основном это происходит из-за нехватки времени – 43% респондентов — и ограничений по здоровью – 19%. Также мешают заниматься физкультурой лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный образ жизни, пенсионный возраст – по 9% респондентов дали такие ответы.

Самыми популярными видами спорта у россиян стали бег, легкая атлетика или спортивная ходьба — 36%, фитнес или комплексные занятия физкультурой – 25%, лечебная физкультура – 18%. В топ вошли также катание на коньках и лыжах, катание на велосипеде и плавание.

Чаще всего россияне занимаются спортом, чтобы поддержать и укрепить здоровье, отметили 63% опрошенных. 12% респондентов спорт помогает поднять настроение, 8% — снять усталость и поддержать работоспособность.

52% россиян заявили, что занимаются спортом на улице, 39% — дома. 31% респондентов также посещает фитнес-клубы. Социологи добавили, что 84% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 5% — с тренером, 10% респондентов комбинируют самостоятельные тренировки и занятия с тренером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных