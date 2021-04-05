ВЦИОМ назвал долю занимающихся спортом россиян
Более половины – 56% — россиян занимаются спортом или физкультурой, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Среди респондентов 18-24 лет спортом занимаются 71%, среди людей старше 60 лет – 50%. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
По данным социологов, 43% россиян не занимаются спортом. В основном это происходит из-за нехватки времени – 43% респондентов — и ограничений по здоровью – 19%. Также мешают заниматься физкультурой лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный образ жизни, пенсионный возраст – по 9% респондентов дали такие ответы.
Самыми популярными видами спорта у россиян стали бег, легкая атлетика или спортивная ходьба — 36%, фитнес или комплексные занятия физкультурой – 25%, лечебная физкультура – 18%. В топ вошли также катание на коньках и лыжах, катание на велосипеде и плавание.
Чаще всего россияне занимаются спортом, чтобы поддержать и укрепить здоровье, отметили 63% опрошенных. 12% респондентов спорт помогает поднять настроение, 8% — снять усталость и поддержать работоспособность.
52% россиян заявили, что занимаются спортом на улице, 39% — дома. 31% респондентов также посещает фитнес-клубы. Социологи добавили, что 84% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 5% — с тренером, 10% респондентов комбинируют самостоятельные тренировки и занятия с тренером.