ВЦИОМ назвал долю занимающихся спортом россиян

По данным социологов, 43% россиян не занимаются спортом. В основном это происходит из-за нехватки времени – 43% респондентов — и ограничений по здоровью – 19%. Также мешают заниматься физкультурой лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный образ жизни, пенсионный возраст – по 9% респондентов дали такие ответы.