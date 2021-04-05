В Румынии выявили снижающий эффективность вакцин вид коронавируса
В Румынии специалисты Университета имени Штефана чел Маре обнаружили новый вид британского штамма коронавируса с мутациями, которые снижают эффективность вакцин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
''К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин», — сообщили в университете.
В пресс-службе отметили, что из 91 пробы анализов пациентов с коронавирусом в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения вирусом с новыми мутациями.
По данным агентства, университет заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы и сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.