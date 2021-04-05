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В Румынии выявили снижающий эффективность вакцин вид коронавируса

Ведомости

В Румынии специалисты Университета имени Штефана чел Маре обнаружили новый вид британского штамма коронавируса с мутациями, которые снижают эффективность вакцин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

''К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин», — сообщили в университете.

В пресс-службе отметили, что из 91 пробы анализов пациентов с коронавирусом в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения вирусом с новыми мутациями.

По данным агентства, университет заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы и сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных