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На Сахалине из-за аварии без электричества остались около 400 000 человек

Ведомости

Из-за аварии на Сахалине без электричества остались около 400 тыс. человек (население острова — более 510 тыс. человек), сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт», — говорится в сообщении. Единственный район, где подача электроснабжения сохраняется — Охинский.

По данным Минэнерго, полученным от «РусГидро», большая часть острова лишилась электричества из-за того, что на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1 и 2 секции шин 110 кВ. «Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку», — добавили в ведомстве. Там заверили, что устранят аварию в ближайшие часы.

В конце ноября из-за ледяного шторма в Приморье произошли массовые отключения электро- и теплоснабжения городов общим населением 180 тыс. человек, в том числе, в ряде районов Владивостока. Восстановить подачу электричества и тепла удалось только к началу декабря.

Ранее по теме: В Приморье после непогоды полностью восстановили электроснабжение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных