На Сахалине из-за аварии без электричества остались около 400 000 человек

По данным Минэнерго, полученным от «РусГидро», большая часть острова лишилась электричества из-за того, что на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1 и 2 секции шин 110 кВ. «Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку», — добавили в ведомстве. Там заверили, что устранят аварию в ближайшие часы.