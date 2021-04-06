На Сахалине из-за аварии без электричества остались около 400 000 человек
Из-за аварии на Сахалине без электричества остались около 400 тыс. человек (население острова — более 510 тыс. человек), сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт», — говорится в сообщении. Единственный район, где подача электроснабжения сохраняется — Охинский.
По данным Минэнерго, полученным от «РусГидро», большая часть острова лишилась электричества из-за того, что на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1 и 2 секции шин 110 кВ. «Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку», — добавили в ведомстве. Там заверили, что устранят аварию в ближайшие часы.
В конце ноября из-за ледяного шторма в Приморье произошли массовые отключения электро- и теплоснабжения городов общим населением 180 тыс. человек, в том числе, в ряде районов Владивостока. Восстановить подачу электричества и тепла удалось только к началу декабря.