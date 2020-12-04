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В Приморье после непогоды полностью восстановили электроснабжение

Ведомости

В Приморском крае полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ледяного дождя две недели назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. В частности, энергоснабжение восстановили на острове Русский. К работе привлечены 25 альпинистов, 14 из которых состоят в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде.

В то же время очистка вантов моста на остров Русский альпинистами МЧС продолжается. Движение по нему до сих пор закрыто с 21 ноября. Попасть на остров можно только паромом, который ходит из Владивостока только раз в день.

Ущерб от непогоды предварительно оценили в 266 млн руб. На ликвидацию последствий федеральные власти выделили 700 млн руб. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководителя административно-территориального управления острова Русский отстранят от работы и привлекут к ответственности за бездействие при ЧП из-за непогоды.

Власти Приморского края ввели ЧС из-за снежного циклона 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Ряд городов и поселков с общим населением более 180 000 человек, включая Владивосток, оказался без электричества, без отопления — 48 тыс., без воды — 221 тыс.

Ранее по теме: Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе властей города при ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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