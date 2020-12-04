В Приморье после непогоды полностью восстановили электроснабжение
В Приморском крае полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ледяного дождя две недели назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. В частности, энергоснабжение восстановили на острове Русский. К работе привлечены 25 альпинистов, 14 из которых состоят в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде.
В то же время очистка вантов моста на остров Русский альпинистами МЧС продолжается. Движение по нему до сих пор закрыто с 21 ноября. Попасть на остров можно только паромом, который ходит из Владивостока только раз в день.
Ущерб от непогоды предварительно оценили в 266 млн руб. На ликвидацию последствий федеральные власти выделили 700 млн руб. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководителя административно-территориального управления острова Русский отстранят от работы и привлекут к ответственности за бездействие при ЧП из-за непогоды.
Власти Приморского края ввели ЧС из-за снежного циклона 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Ряд городов и поселков с общим населением более 180 000 человек, включая Владивосток, оказался без электричества, без отопления — 48 тыс., без воды — 221 тыс.