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Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщил грузинский «Первый канал».

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что Гарибашвили чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Ранее COVID-19 переболели также вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, экс-глава Минфина Иване Мачавариани. В ноябре 2020 г. сообщалось о заражении коронавирусом занимавшего тогда пост премьера Георгия Гахарии, писал ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии выявили 285 тыс. случаев заражения коронавируса. Около 4 тыс. человек погибли от вируса в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных