Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Ранее COVID-19 переболели также вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, экс-глава Минфина Иване Мачавариани. В ноябре 2020 г. сообщалось о заражении коронавирусом занимавшего тогда пост премьера Георгия Гахарии, писал ТАСС.