Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщил грузинский «Первый канал».
В пресс-службе премьер-министра сообщили, что Гарибашвили чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Ранее COVID-19 переболели также вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, экс-глава Минфина Иване Мачавариани. В ноябре 2020 г. сообщалось о заражении коронавирусом занимавшего тогда пост премьера Георгия Гахарии, писал ТАСС.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии выявили 285 тыс. случаев заражения коронавируса. Около 4 тыс. человек погибли от вируса в стране.