Кремль ответил на критику закона о просветительской деятельности в России
Президент России Владимир Путин знал об опасениях научного сообщества относительно закона о просветительской деятельности, но все равно счел нужным подписать его, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, ему докладывалось о позиции российских академиков, об опасениях о том, что подобный закон может стать преградой̆ на пути в целом образовательного процесса и т.д. Но он посчитал нужным согласиться с этим законопроектом, подписать его, придав тем самым силу закона», — сказал он.
Вчера Путин подписал федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нацеленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране, — так называемый закон о просветительской деятельности. Ей считается образовательная деятельность, выходящая за рамки учебных программ, например, чтение научно-популярных лекций.
Контролировать ее отныне будет правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения. Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.
Закон вступает в силу с 1 июня этого года. Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.
Песков, говоря обо всех подобных заявлениях, отметил, что подобная эмоциональная реакция общества и экспертов на различные законопроекты наблюдалась неоднократно, «но потом эти опасения в своем большинстве оказывались безосновательными».
«Будем надеяться, что так произойдет и на этот раз. Если какие-то будут возникать проблемы, то опять же вместе с общественным мнением мы сможем их оперативно урегулировать», — заявил представитель Кремля.