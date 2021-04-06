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Кремль ответил на критику закона о просветительской деятельности в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин знал об опасениях научного сообщества относительно закона о просветительской деятельности, но все равно счел нужным подписать его, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, ему докладывалось о позиции российских академиков, об опасениях о том, что подобный закон может стать преградой̆ на пути в целом образовательного процесса и т.д. Но он посчитал нужным согласиться с этим законопроектом, подписать его, придав тем самым силу закона», — сказал он.

Вчера Путин подписал федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нацеленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране, — так называемый закон о просветительской деятельности. Ей считается образовательная деятельность, выходящая за рамки учебных программ, например, чтение научно-популярных лекций.

Контролировать ее отныне будет правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения. Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается. 

Закон вступает в силу с 1 июня этого года. Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.

Песков, говоря обо всех подобных заявлениях, отметил, что подобная эмоциональная реакция общества и экспертов на различные законопроекты наблюдалась неоднократно, «но потом эти опасения в своем большинстве оказывались безосновательными».

«Будем надеяться, что так произойдет и на этот раз. Если какие-то будут возникать проблемы, то опять же вместе с общественным мнением мы сможем их оперативно урегулировать», — заявил представитель Кремля.

Ранее по теме: Путин подписал закон о просветительской деятельности в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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