Путин подписал закон о просветительской деятельности в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нацеленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вводит определение того, что считается просветительской деятельностью в России. Таковая осуществляется «вне рамок образовательных программ» и направлена на «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Подобную просветительскую деятельность, под определение которой подпадает, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения.
Кроме того, для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо будет получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки.
Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается. Закон вступает в силу с 1 июня этого года.
Ранее данный закон раскритиковала Счетная палата. В отчете ведомства было сказано, что он приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.