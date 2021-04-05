Путин подписал закон о просветительской деятельности в России

Ранее данный закон раскритиковала Счетная палата. В отчете ведомства было сказано, что он приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.