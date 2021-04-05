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Путин подписал закон о просветительской деятельности в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нацеленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит определение того, что считается просветительской деятельностью в России. Таковая осуществляется «вне рамок образовательных программ» и направлена на «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Подобную просветительскую деятельность, под определение которой подпадает, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения.

Кроме того, для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо будет получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки.

Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается. Закон вступает в силу с 1 июня этого года.

Ранее данный закон раскритиковала Счетная палата. В отчете ведомства было сказано, что он приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.

Ранее по теме: Счетная палата раскритиковала закон о просветительской деятельности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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