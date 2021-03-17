Счетная палата раскритиковала закон о просветительской деятельности

Кроме того, теперь для проведения такой деятельности, включая научно-популярные лекции, нужно получить специальную лицензию после правительственного заключения. А для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства. Таким образом, по мысли авторов законопроекта, сфера образования ограждается от «иностранного вмешательства». В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1 июня этого года.