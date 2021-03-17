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Счетная палата раскритиковала закон о просветительской деятельности

Ведомости

Реализация ранее принятого Госдумой в третьем, окончательном чтении закона о просветительской деятельности приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

«Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам», — заявили в ведомстве, добавив, что само введенное в документе понятие «просветительской деятельности», по сути, дублирует «ранее введенное понятие воспитания».

Кроме того, там отметили, что вводимый законом запрет на использование просветительской деятельности в исторической сфере для разжигания социальной, расовой и другой розни является «избыточным», так как статьей 282 УК РФ предусмотрено уголовное наказание, в том числе, за перечисленные выше действия».

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о просветительской деятельности, который заключается в поправках в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Принятый закон вводит определение просветительской деятельности. К ней относится распространение знаний вне образовательных программ. При этом использовать такую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.

Кроме того, теперь для проведения такой деятельности, включая научно-популярные лекции, нужно получить специальную лицензию после правительственного заключения. А для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства. Таким образом, по мысли авторов законопроекта, сфера образования ограждается от «иностранного вмешательства». В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1 июня этого года.

Еще на начальном этапе обсуждения документа против него высказалась Комиссия РАН по популяризации науки. В январе отозвать законопроект из Госдумы потребовал президиум РАН, мотивируя это тем, что в виде закона он парализует международное научное сотрудничество и просветительскую деятельность внутри страны. В обращении группы российских ученых, опубликованном в газете «Троицкий вариант» сама постановка вопроса о лицензировании и регламентации просветительской деятельности была названа «оскорбительной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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