Мурашко назвал долю пациентов с побочными реакциями после «Спутника V»
Побочные реакции на вакцину «Спутник V» появились у менее 0,1% сделавших прививку препаратом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции», — сказал Мурашко.
Он отметил, что в приоритете находится вакцинация людей старше 60 лет, так как у них выше риск развития тяжелого течения болезни.
Российские ученые также подтвердили, что антитела к коронавирусу, выработанные после прививки «Спутником V», защищают от британского штамма коронавируса, рассказал Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших COVID-19, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.