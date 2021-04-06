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Экипаж потерявшего ход у берегов Норвегии нидерландского судна эвакуирован

Ведомости

Все 12 членов экипажа нидерландского судна Eemslift Hendrika эвакуированы после того, как корабль потерял ход в водах Норвегии, сообщает издание Motorboat. В настоящее время судно продолжает дрейфовать.

«Все 12 членов экипажа были благополучно эвакуированы вертолетом, как видно на кадрах, опубликованных норвежским координационным спасательным центром», — передает издание.

По словам представителя управления портовой службы и мореплавания Норвегии Ханса-Петтера Мортенсхольма, ситуация с судном выглядит опасной: «есть риск, что судно может опрокинуться и утонуть». На его борту находится 350 тонн нефти и 50 тонн дизельного топлива.

Сейчас судно находится примерно в 50 милях к северо-западу от Олесунна (город на западном побережье Норвегии), где наблюдаются сложные погодные условия: высота волн достигает 15 метров. Мортенсхольм добавил, что спасатели ожидают улучшения погодных условий для того, чтобы попытаться стабилизировать судно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных