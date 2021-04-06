Экипаж потерявшего ход у берегов Норвегии нидерландского судна эвакуирован
Все 12 членов экипажа нидерландского судна Eemslift Hendrika эвакуированы после того, как корабль потерял ход в водах Норвегии, сообщает издание Motorboat. В настоящее время судно продолжает дрейфовать.
«Все 12 членов экипажа были благополучно эвакуированы вертолетом, как видно на кадрах, опубликованных норвежским координационным спасательным центром», — передает издание.
По словам представителя управления портовой службы и мореплавания Норвегии Ханса-Петтера Мортенсхольма, ситуация с судном выглядит опасной: «есть риск, что судно может опрокинуться и утонуть». На его борту находится 350 тонн нефти и 50 тонн дизельного топлива.
Сейчас судно находится примерно в 50 милях к северо-западу от Олесунна (город на западном побережье Норвегии), где наблюдаются сложные погодные условия: высота волн достигает 15 метров. Мортенсхольм добавил, что спасатели ожидают улучшения погодных условий для того, чтобы попытаться стабилизировать судно.