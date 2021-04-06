Экипаж потерявшего ход у берегов Норвегии нидерландского судна эвакуирован

Сейчас судно находится примерно в 50 милях к северо-западу от Олесунна (город на западном побережье Норвегии), где наблюдаются сложные погодные условия: высота волн достигает 15 метров. Мортенсхольм добавил, что спасатели ожидают улучшения погодных условий для того, чтобы попытаться стабилизировать судно.