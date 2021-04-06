Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы
«Меня исключили из членов ОНК Москвы», — написала Литвинович.
В Общественной палате России подтвердили ТАСС информацию об исключении Литвинович. «Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович», — сказали агентству в ОП.
2 апреля член ОНК Ева Меркачева сообщила о заседании по вопросу об исключении Литвинович из организации. По ее словам, заседание проходило в закрытом режиме — туда не пустили журналистов и саму Меркачеву, несмотря на то, что она является членом Совета по правам человека.
6 марта Литвинович сообщила РБК, что процесс ее исключения из ОНК инициировал «один из членов комиссии», который счел, что Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК, разгласив в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь.
Ранее в ОНК сообщали, что Литвинович «неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК».
Литвинович является дочерью советского конструктора авиационных двигателей Георгия Литвиновича и солистки Большого театра Елены Шумиловой. С конца 1990-х гг. Литвинович занималась разработкой сайтов для политиков, разрабатывала концепции новых СМИ, в том числе, «Газета.ру», «СМИ.ру», «Вести.ру», занималась политтехнологией, была политическим советником Ирины Хакамады, Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Правозащитной деятельностью Литвинович начала заниматься с середины 2000-х, создав Фонд помощи жертвам террора после теракта, произошедшего в Беслане в сентябре 2004 г.