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Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Ведомости

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы исключила из своего состава Марину Литвинович. Об этом правозащитница написала у себя на странице в Facebook.

«Меня исключили из членов ОНК Москвы», — написала Литвинович.

В Общественной палате России подтвердили ТАСС  информацию об исключении Литвинович. «Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович», — сказали агентству в ОП.

2 апреля член ОНК Ева Меркачева сообщила о заседании по вопросу об исключении Литвинович из организации. По ее словам, заседание проходило в закрытом режиме — туда не пустили журналистов и саму Меркачеву, несмотря на то, что она является членом Совета по правам человека. 

6 марта Литвинович сообщила РБК, что процесс ее исключения из ОНК инициировал «один из членов комиссии», который счел, что Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК, разгласив в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь.

Ранее в ОНК сообщали, что Литвинович «неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК». 

Литвинович является дочерью советского конструктора авиационных двигателей Георгия Литвиновича и солистки Большого театра Елены Шумиловой. С конца 1990-х гг. Литвинович занималась разработкой сайтов для политиков, разрабатывала концепции новых СМИ, в том числе, «Газета.ру», «СМИ.ру», «Вести.ру», занималась политтехнологией, была политическим советником Ирины Хакамады, Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Правозащитной деятельностью Литвинович начала заниматься с середины 2000-х, создав Фонд помощи жертвам террора после теракта, произошедшего в Беслане в сентябре 2004 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных