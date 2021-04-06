Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

2 апреля член ОНК Ева Меркачева сообщила о заседании по вопросу об исключении Литвинович из организации. По ее словам, заседание проходило в закрытом режиме — туда не пустили журналистов и саму Меркачеву, несмотря на то, что она является членом Совета по правам человека.