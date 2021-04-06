В результате взрыва в Сирии погибли турецкие солдаты
Турецкие военнослужащие стали жертвами взрыва, который произошел в районе турецкой военной базы в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
По информации источника, при взрыве погибли и получили ранения 12 солдат турецкой армии.
Агентство отмечает, что граничащие с Турцией районы Сирии контролируют незаконные вооруженные формирования, некоторые территории в провинциях Алеппо, Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор заняты курдскими силами. Курды опираются на поддержку Вашингтона, на территориях, которые они контролируют, действует независимая от правительства Сирии власть.
По данными «Сирийской обсерватории по правам человека» (Syrian Observatory for Human Rights), базирующейся в Великобритании, четыре турецких солдата погибли на северо-востоке провинции Эль-Хасака, подорвавшись на мине. Еще семеро военнослужащих получили ранения.
Официальный Дамаск неоднократно призывал к выводу вооруженных сил Турции и США с территории Сирии, где они присутствуют в нарушение международного права и без одобрения законного правительства страны.