В результате взрыва в Сирии погибли турецкие солдаты

Агентство отмечает, что граничащие с Турцией районы Сирии контролируют незаконные вооруженные формирования, некоторые территории в провинциях Алеппо, Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор заняты курдскими силами. Курды опираются на поддержку Вашингтона, на территориях, которые они контролируют, действует независимая от правительства Сирии власть.