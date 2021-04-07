МВД разъяснило информацию об изменении российских паспортов

Ранее МВД сообщило, что в России пройдет эксперимент по введению электронного паспорта. Он будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую. В документ войдет вся информация бумажного образца. Предполагается, что жители Москвы смогут получить такой с 1 декабря 2021 г., а других регионов — не позднее 1 июля 2023 г.