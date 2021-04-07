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МВД разъяснило информацию об изменении российских паспортов

Ведомости

В случае внесения изменений в российский паспорт — размещения на его последней странице памятки для владельца — получать новые документы гражданам не придется, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) страны «РИА Новостям».

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — сказано в заявлении ведомства.

26 марта на официальном интернет-портале правовых актов был обнародован проект постановления, предполагающий внесение изменений в постановление правительства от 1997 г. Для повышения комфорта граждан было предложено «разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта», следовало из пояснительной записки к документу.

Также в соответствии с проектом постановления паспорт принадлежит замене в 20 и 45 лет. Он остается действительном в течение 30 дней после достижения человеком указанного возраста.

Ранее МВД сообщило, что в России пройдет эксперимент по введению электронного паспорта. Он будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую. В документ войдет вся информация бумажного образца. Предполагается, что жители Москвы смогут получить такой с 1 декабря 2021 г., а других регионов — не позднее 1 июля 2023 г.

Ранее по теме: В МВД назвали дату начала выдачи электронных паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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