МВД разъяснило информацию об изменении российских паспортов
В случае внесения изменений в российский паспорт — размещения на его последней странице памятки для владельца — получать новые документы гражданам не придется, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) страны «РИА Новостям».
«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — сказано в заявлении ведомства.
26 марта на официальном интернет-портале правовых актов был обнародован проект постановления, предполагающий внесение изменений в постановление правительства от 1997 г. Для повышения комфорта граждан было предложено «разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта», следовало из пояснительной записки к документу.
Также в соответствии с проектом постановления паспорт принадлежит замене в 20 и 45 лет. Он остается действительном в течение 30 дней после достижения человеком указанного возраста.
Ранее МВД сообщило, что в России пройдет эксперимент по введению электронного паспорта. Он будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую. В документ войдет вся информация бумажного образца. Предполагается, что жители Москвы смогут получить такой с 1 декабря 2021 г., а других регионов — не позднее 1 июля 2023 г.