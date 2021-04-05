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В МВД назвали дату начала выдачи электронных паспортов

Ведомости

В Москве с 1 декабря начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карточки, которая будет содержать электронный носитель информации (ПЭН), в регионах — с 1 июля 2023 г., рассказали RT в МВД России.

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — сказали в МВД.

При этом количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить, но не менее 100 тыс. на первоначальном этапе, отметили в ведомстве.

Также в ведомстве пояснили, что выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет. Электронный паспорт при выдаче будет отличаться необходимостью цифрового фотографирования гражданина и сканированием отпечатков двух пальцев рук.

«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — пояснили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных