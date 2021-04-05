В МВД назвали дату начала выдачи электронных паспортов
В Москве с 1 декабря начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карточки, которая будет содержать электронный носитель информации (ПЭН), в регионах — с 1 июля 2023 г., рассказали RT в МВД России.
«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — сказали в МВД.
При этом количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить, но не менее 100 тыс. на первоначальном этапе, отметили в ведомстве.
Также в ведомстве пояснили, что выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет. Электронный паспорт при выдаче будет отличаться необходимостью цифрового фотографирования гражданина и сканированием отпечатков двух пальцев рук.
«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — пояснили в ведомстве.