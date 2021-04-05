В МВД назвали дату начала выдачи электронных паспортов

Также в ведомстве пояснили, что выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет. Электронный паспорт при выдаче будет отличаться необходимостью цифрового фотографирования гражданина и сканированием отпечатков двух пальцев рук.